Kazanın detayları ve trafik durumu

Bugün Yeşildere Caddesi üzerinde Demente Mobilya'nın karşısında bir trafik kazası gerçekleşti. Kazanın hemen ardından güvenlik ekipleri olay yerine intikal ederek gerekli önlemleri aldı. Kaza nedeniyle yol üzerindeki araçlar yol dışına çekilmekte, çalışmalar sürmektedir.

Trafik yoğunluğu ve alternatif rotalar

Kazanın olduğu bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Akım, Hilal Köprü mevkiinde son bulmakta. Bu sebeple, Yeşildere Caddesi’ni kullanacak olan vatandaşların alternatif güzergahlar belirlemeleri önerilmektedir.

Yol kullanıcılarına önemli uyarı

Yol kullanıcılarının bu noktadan kaçınarak, trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmaları tavsiye edilir. Güvenliğiniz için alternatif yolları tercih etmeniz önem arz etmektedir. Kaza ile ilgili güncellemeler ve yol durumu hakkında bilgi almak için yerel trafik ekiplerinin duyurularını takip edebilirsiniz.