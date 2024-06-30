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169 metre boyundaki geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı hızlı tahlisiye botu ve kurtarma römorkörü sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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