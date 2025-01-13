İzmir’in en yoğun caddelerinden biri olan Yeşillik Caddesi’nde, Buca köprüsüne 500 metre kala meydana gelen trafik kazası, yolun Karabağlar istikametine giden bölümünde yoğunluk oluşturdu. Kazaya karışan araçlar güvenlik önlemleri alınarak yol dışına çıkarıldı, ancak yoğunluk devam ediyor.

Kazanın detayları

Olay, sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi üzeri Buca köprüsüne yaklaşırken meydana geldi. Kazada, birden fazla aracın karıştığı belirtiliyor. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak araçları yol kenarına çekti. Fakat, kazadan kaynaklanan trafik sıkışıklığı, karayolunun genişliği ve sürücüler arasındaki dikkat eksiklikleri nedeniyle kısa sürede önemli bir yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk, Yeşildere Caddesi'ne kadar uzanıyor

Trafik, kazanın gerçekleştiği noktadan geriye doğru sıralanarak Yeşildere Caddesi ile 1039 Sokak kesişimine kadar ulaştı. Araçlar, bu güzergahı kullanırken yavaş ilerlemek zorunda kaldılar. Akımın sonu ve trafik sıklığının arttığı bu noktalarda, sürücülerin sabırlı ve dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.