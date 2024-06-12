Bursa'da Yeşilova Holding, Dünya Çevre Günü ve haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı. Hem çalışanlar hem de onların çocukları için düzenlenen etkinliklerde, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturuldu.BURSA (İGFA) - Yeşilova Holding tarafından Dünya Çevre Günü ve haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak, Yeşilova Holding ve grup şirketlerinde eğlenceli oyun buluşmaları düzenlendi. Bu buluşmalar sırasında sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve kaynakların verimli kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Etkinlikler boyunca; sürdürülebilir bir dünya ve temiz bir gelecek vurgusu yapılırken, çalışanlar keyifli ve öğretici anlar yaşadı.

ÇOCUKLARLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BULUŞMASI

Bununla birlikte, sürdürülebilirliği en iyi anlatacak kişilerin çocuklar olduğu gerçeğinden hareketle, Yeşilova’lı çocuklara “Sürdürülebilirlik Nedir?” diye soruldu ve onların verdikleri birbirinden güzel cevaplar bir video ile paylaşıldı. Ardından düzenlenen etkinlikte de videoda yer alan çocuklar, Yeşilova Holding’de misafir edildi. Çocuklarla birlikte yemekler yendi, oyunlar oynandı, sürdürülebilirlik kavramı ve önemi paylaşıldı.

Düzenlenen etkinlikler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, “Bu etkinlikler sayesinde hem çalışanlarımız hem de çocuklarımız sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu konudaki fikirlerini dinlemek ve onlarla vakit geçirmek bizler için çok değerliydi. Büyük Yeşilova ailesi olarak, sürdürülebilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.