Menteşe Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen Halk Buluşması'nda pazar yerinin geçici olarak sosyokültürel alana taşınmasına yönelik tepkiler üzerine harekete geçti. 16 Temmuz Salı günü yapılan ankete katılan 724 kişinin 458'i pazarın eski yerinde, 266'sı ise sosyokültürel alanda kurulmasını istedi. Anket sonucuna göre, Yeşilyurt pazarı her Salı meydanda kurulacak.

Ankete 724 kişi katıldı

Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen anket, 724 kişinin katılımıyla tamamlandı. Sonuçlar, halkın pazar yerinin eski yerine dönmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koydu. 458 kişi pazar yerinin meydanda kurulmasını tercih ederken, 266 kişi sosyokültürel alanda kalmasını istedi. Bu sonuçla birlikte Yeşilyurt pazarı, her Salı günü meydanda kurulacak.

Pazar yeri yeniden meydana kurulacak

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında Yeşilyurt'ta düzenlediğimiz Halk Buluşması'nda vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda pazar yerinin sosyokültürel alana taşınmasına karar verilmişti. Ancak zamanla gelen şikayetler ve pazarcı esnafındaki azalma nedeniyle halkımızın talebi üzerine anket düzenledik. Sandıktan çıkan karara saygı duyarak pazar yerini yeniden meydanda kurma kararı aldık" dedi.

Yeşilyurt halkının pazar yeri konusundaki tercihleri bu şekilde belirlenmiş oldu. Pazarın eski yerinde kurulması kararı, vatandaşların alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımın ürünü olarak öne çıkıyor. Yeşilyurt pazarı, her Salı yeniden meydanda kurularak, halkın alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak hizmet vermeye devam edecek.