Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen ve güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş’ın (27) ölümüne neden olan olayda, komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın (28) yargılandığı davada beraat kararı verildi. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli karar, dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Beraat kararının gerekçesi

Gerekçeli kararda, Yeşim Akbaş’ın olaydan önce alkol aldığı ve yüksek miktarda alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi. Alkolün etkisiyle olayın gerçekleşmiş olabileceği ifade edilirken, bilirkişi raporlarına göre Akbaş'ın psikolojik sorunlar yaşadığı ve AMATEM'de tedavi gördüğü bilgisi verildi. Ayrıca, Akbaş’ın direniş göstermesi gerektiği ancak vücudunda herhangi bir lezyon tespit edilmediği vurgulandı.

Bu şekilde öldürmesi mümkün değil

Sanığın atış artıklarının olay yerinde tespit edilmesi ve ilk müdahaleyi yapmış olması, atışın kendisinden kaynaklanmış olabileceğini ortaya koyuyor. Sanık, olayın etkisiyle maktulü yüzüstü yattığını ve daha sonra sırtüstü çevirdiğini kabul etti. Bilirkişi raporunda, sanığın Yeşim Akbaş’ı bu şekilde öldürmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, sanığın ve Akbaş'ın evli oldukları ve aralarındaki ilişkinin olağan olduğu, tırnaklarda ve üzerinde Akbaş’a ait DNA tespit edilmesine rağmen, bu durumun doğal bir bağlamda değerlendirildiği ifade ediliyor.

Suç işlendiğine dair kesin delil yok

Mahkeme, sanığın suç işlediğine dair kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığına karar verdi. Anayasa’nın 38/4. Maddesi ve diğer uluslararası sözleşmelere dayanarak, sanığın beraatine hükmedildi. Mahkeme, sanığın suçun sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı kanunun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verdi.