BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Minikler ve yıldızlarda Türkiye şampiyonlukları bulunan 14 yaşındaki Belgin Gökçe Araz, milli formayla katılacağı ilk uluslararası turnuva olan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında 2021 yılında antrenör Caner Özteke tarafından keşfedilerek haltere yönlendirilen Belgin, aynı sene miniklerde Türkiye Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazandı.

Denizli'de geçen yıl, Ordu'da bu sene yapılan okul sporları müsabakalarında yıldızlarda Türkiye birinciliği elde eden Belgin, başarılarından dolayı milli takıma davet edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde antrenör Özteke yönetiminde günde 3-5 saat antrenman yapan sporcu, Yunanistan'ın Selanik kentinde 15-23 Haziran'da gerçekleştirilecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez milli formayla mücadele edecek.





- İdolleri Naim Süleymanoğlu ve Nurcan Taylan





Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Belgin Gökçe Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaş altı kategorisinde katılacağı şampiyona öncesi yoğun antrenman dönemi geçirdiğini söyledi.

"Cep Herkülü" lakaplı merhum Naim Süleymanoğlu'nun videolarını izleyerek tanıştığı haltere, beden eğitimi dersinde tarama için okullarına gelen antrenör Caner Özteke sayesinde başladığını belirten Belgin, "İlk gün süpürge sopasıyla başladım. Birkaç teknik gösterdiler. Daha sonra antrenmanlarıma devam ettim." dedi.

Belgin Gökçe Araz, şu ana kadar en iyi derecelerinin koparmada 75, silkmede 88 kilo olduğu bilgisini verdi.

Katılacağı uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren Belgin, şunları kaydetti:

"İlk uluslararası yarışmam olacağı için çok heyecanlıyım ama heyecanımı yeneceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Antrenmanlarım çok iyi gidiyor. Beslenmeme ve uyku saatlerime dikkat ediyorum. Ailem ilk zamanlarda sakatlanırım, hastalanırım diye korktu. 'Kız çocuğusun, yapamazsın' dediler ama ben daha çok ısrar ettim. Bir yerlere geleceğime de inanıyordum. Böyle devam ederek Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandım. Başarılar elde ettiğimi görünce ailem de destek olmaya başladı. Sporcu olmasaydım polis veya avukat olmak istiyordum. Halter sporunda Naim Süleymanoğlu'nu, Nurcan Taylan'ı örnek alıyorum. Her yarışmamda onların başarıları aklıma geliyor."





- "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"





Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke de Belgin Gökçe Araz'la yollarının yetenek taramalarında kesiştiğini anlattı.

Genç sporcunun gelişimine katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Özteke, şöyle konuştu:

"Tanıştığımızda yapılı bir kız olması, oturması kalkmasıyla haltere fiziki olarak uygunluğunu tespit ettik. 3 yıldır antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Türkiye şampiyonalarına katıldık. En sonunda katıldığımız yarışmada Türkiye şampiyonu olduk. Orada milli takım kampına seçildi. Bir aydır milli takım kampında Avrupa Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor. 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. İnşallah orada madalya alırız. İlk önceliğimiz Avrupa şampiyonluğu, bu olmazsa Avrupa ikincisi veya üçüncüsü olması. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. 'Halteri bırakmazsa, devam ederse ilerleyen dönemlerde iyi bir sporcu olabilir. Ülkemizi yurt dışında, uluslararası alanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edebilir.' diye bir öngörüde bulunmuştuk. Nitekim de öyle oldu."

