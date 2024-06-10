Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Vasıf Suha Bayırlı, Efeler Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu nezaket ziyaretinde bulundu.

Efeler ilçesinde devam eden ve planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Yetişkin, Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Birlikte birçok projeyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Çerçioğlu ise Yetişkin’e, Bayırlı’ya ve belediye meclis üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette Efeler ilçesinde yürütülen projelerin yanı sıra gelecekte gerçekleştirilecek işbirlikleri ve projeler de masaya yatırıldı. Her iki taraf da Efeler'in daha da gelişmesi ve halka daha iyi hizmet sunulması için işbirliği yapma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Çerçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e, CHP İlçe Başkanı Vasıf Suha Bayırlı’ya ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Birlikte daha nice başarılı projelere imza atacaklarını belirten Çerçioğlu, işbirliğinin Efeler ve Aydın için hayırlı olmasını diledi.