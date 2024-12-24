Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden itibaren ilçe sakinlerinin daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Başkan Yetişkin ve ekibi, görev ve sorumluluk alanındaki yolları onarırken, kırsal mahallelerde de yeni yollar açarak 65 milyon TL’lik büyük bir yol yatırımı gerçekleştirdi.

Başkan Anıl Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetleri, vatandaşlardan takdir topluyor.

İlçe sakinleri, her fırsatta Başkan Yetişkin’e ve ekibine teşekkürlerini ileterek, yapılan hizmetlerin günlük yaşamlarını daha kolay ve güvenli hale getirdiğini belirtti.