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Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiler.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü ve yaya ağır yaralandı.

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