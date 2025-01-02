Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 2025'e girmeden önce geride kalan 9 aylık dönemi değerlendirdi. Yiğit, asfalt ve temizlik çalışmalarında önemli ataklar başlattıklarını, sosyal yardımları artırdıklarını belirtti. Balçova’nın, kadınlar ve çocuklar için de yeni projelerle buluşacağının müjdesini verdi.

Yol ve temizlikte önemli adımlar

Balçova'da 9 ayda on binlerce ton sıcak asfalt dökülerek ana arterlerin kalitesi artırıldı. 2 bin metrekare kilit parke taş döşenirken, temizlik çalışmalarına da hız verildi. Belediye, trafiğin yoğun olduğu saatlerde sabah 05.00 vardiyası ile temizlik hizmetlerini güçlendirdi.

Sosyal yardımlara ağırlık verildi

Ekonomik kriz sürecinde Balçova Belediyesi, aşevi vasıtasıyla 27 bin öğün sıcak yemek dağıttı. Belediye ayrıca, çeşitli sosyal yardımlar ile 217 kişiye düzenli olarak destek sağladı. 120 Balçovalı öğrenciye burs verildi.

Yeşil alanlar ve yeni projeler

Balçova, yeni yeşil alanlar kazandı. 2 bin ağaç fidanı dikilirken, 5 bin metrekare yeni park alanı yaratıldı. Ayrıca, "Hoş Geldin Bebek" Hatıra Ormanı ve “Narin” adında yeni bir park ilçeye kazandırıldı.

Sağlık ve hayvan hizmetleri

Sağlık alanında Balçova Belediyesi, yeni ambulans hizmete sokarken, evde bakım hizmeti de sundu. Hayvanlarla ilgili olarak ise, 3 binden fazla sokak hayvanı tedavi edilerek, "haybulans" acil müdahale aracı hizmete alındı.

Kadın ve yaşlılara yönelik yeni projeler

Yiğit, 2025’te kadınlar ve yaşlılara yönelik yeni projeler sunmayı planladıklarını belirtti. Olgun Gençlik Merkezi ve 3. Yaş Üniversitesi, Balçova halkına yeni eğitim ve sosyal imkanlar sağlamaya devam edecek.