Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum'un sürdürülebilir bir destinasyon olabilmesi için sadece yaz sezonunda değil, yılın geri kalan döneminde de hizmet üretebilmesi gerektiğini söyledi.

"Hizmet, hedefin çok gerisinde"

Bodrum'un ihtiyacı olan yatak kapasitesi ve gelen turist sayısı arasında ciddi farklar bulunduğuna dikkat çeken Girgin, "Bodrumda şu anda 100 bin civarında yatağımız var. Sezon içindeki hareketlilikte almamız gereken pay, yüzde 60 - 70 doluluk oranlarında 2,5 milyon turist seviyesinde. Bodrum'da biz sezon boyunca bir milyon turisti ancak ağırlıyoruz. Bu da bizim Bodrum olarak yıl genelinde hedefin çok gerisinde kapasiteyle hizmet verdiğimizi gösterir” ifadesini kullandı.