Olay, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinin önünde park halindeki otomobilde sohbet eden Muhammed Öztek ve babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu vuruldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Öztek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, babası Nihat Öztalum'un tedavisi devam ediyor.

Önceki gözaltılar ve şüpheliler

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklanırken, Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet şüphelisi S.S. 6 ay sonra yakalandı

Olayda tabancayı kullandığı tespit edilen S.S., Ceyhan Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Adana merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Spot: Adana'da yılbaşı gecesi Muhammed Öztek'in ölümüne, babası Nihat Öztalum’un yaralanmasına neden olan silahlı saldırının şüphelisi S.S., olaydan 6 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Adli süreç ve soruşturma

Cinayet şüphelisi S.S.'nin yakalanmasıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir adım atıldı. Polis, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak ve varsa diğer şüphelileri yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Muhammed Öztek’in ailesi, adaletin yerini bulmasını beklerken, bölgede yaşayanlar da bu tür olayların tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Yılbaşı gecesi saldırısının arka planı

Olayın arkasında yatan nedenlerin tam olarak belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. İlk bulgular, alacak verecek meselesi üzerine odaklanıyor. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyet ve adli mercilerin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.