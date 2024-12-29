Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde Noel kutlaması trajediye dönüştü. 61 yaşındaki Terezinha Silva dos Anjos, Noel için hazırladığı kekin içine arsenik ekleyerek iki kız kardeşi ve bir yeğeninin ölümüne neden oldu.

Üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi hastaneye kaldırıldı

23 Aralık’ta Torres kentinde gerçekleşen olayda, kekten yiyen 43 yaşındaki Tatiana Denize Silva dos Anjos, 58 yaşındaki Maida Berenice Flores da Silva ve 65 yaşındaki Neuza Denize Silva dos Anjos hayatını kaybetti.

Keki yapan Terezinha Silva dos Anjos, 10 yaşındaki bir yeğeni ve bir aile üyesi daha zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Polis, otopsi sonuçlarında ölenlerin vücudunda mide bulantısı, kusma ve ishale yol açan güçlü bir zehir olan arseniğe rastlandığını açıkladı.

Eşinin ölümü şüpheli bulundu

Polis, Anjos’un eşinin de Eylül ayında zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğini ve bu olayın ardından şüphelerin arttığını belirtti. Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, Anjos’un eşinin mezarının açılarak ölüm sebebinin inceleneceğini duyurdu.

Evinde şüpheli maddeler bulundu

Polis ekipleri tarafından Anjos’un evinde yapılan aramada, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile içeriği şüpheli bir beyaz sıvı bulunan ilaç şişesi bulundu. Yetkililer, bu sıvının laboratuvar incelemesine tabi tutulacağını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor

Anjos’un zehirleri nasıl temin ettiği ve bu korkunç suçu neden işlediği henüz bilinmiyor. Polis, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.