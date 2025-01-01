İstanbul Esenyurt’ta yılbaşı kutlamaları sırasında havaya ateş açan baba ve kızı, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yılbaşı kutlaması sırasında havaya ateş açtılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki İnönü Mahallesi'nde, dün gece yılbaşı kutlamalarını bahane ederek havaya ateş açan baba ve kızı gözaltına alındı. Olayı gören bazı vatandaşlar, o anları kameraya kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Polis harekete geçti

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba ve kızın yerini tespit ederek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Baba Özcan P. ve kızı Sıla P., bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada silaha el konuldu.

Karakoldaki sorgu devam ediyor

Baba ve kızı, emniyetteki sorgularının ardından adli işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.