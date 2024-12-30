Yılbaşı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, keyifli sofralar kurduğumuz özel bir gündür. Ancak bu özel gün, sağlıklı beslenmeyi ihmal etmek için bir bahane olmamalı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Biyomühendis Ece Yıldız-Öztürk, yılbaşı sofralarında dengeli beslenmenin yollarını paylaşıyor. Uzman, doğru tercihlerle sağlıklı bir yılbaşı yemeği hazırlamanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Yılbaşı sofrasına sağlıklı başlangıç

Yeni yıl, çoğu insan için bir yenilik ve değişim zamanı olurken, beslenme alışkanlıklarında da önemli adımlar atmak için doğru bir fırsat. Dr. Yıldız-Öztürk, yılbaşı gününe dengeli bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini vurguluyor. "Güne bol protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren bir kahvaltı ile başlanmalı. Kahvaltı, metabolizma hızını belirler ve gün boyunca enerjik olmanıza yardımcı olur" diyor. Ayrıca, kahvaltı sonrası öğünlerde de dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ekliyor.

Ana yemeğiniz protein ağırlıklı olsun

Yılbaşı sofrasında ana yemek seçiminiz de büyük önem taşıyor. Dr. Yıldız-Öztürk, "Yağlı ve soslu yemeklerden kaçınılmalı. Sindirimi zor olan bu yemekler gece boyunca rahatsızlık verebilir," uyarısında bulunuyor. Bunun yerine, fırında, ızgarada ya da haşlanarak pişirilen protein ağırlıklı yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kırmızı et yerine, hindi veya balık gibi sağlıklı proteinler ve bakliyat salataları gibi bitkisel proteinler sofrada yer almalı.

Sebzelerle sofranızı zenginleştirin

Sağlıklı ve düşük kalorili bir yılbaşı sofrası için sebzelerin ön planda olması gerektiğini belirten Dr. Yıldız-Öztürk, "Roka, marul, maydanoz, ıspanak ve brokoli gibi sebzeler hem besin değeri yüksek hem de uzun süre tok tutar" diyor. Ayrıca, yoğun soslardan kaçınılması gerektiğini ve bunun yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla yapılan taze mezelerin tercih edilmesini öneriyor.

Kompleks karbonhidratları tercih edin

Yılbaşı sofralarında pirinç ve beyaz un yerine, kompleks karbonhidrat içeren bulgur, kara buğday ve esmer pirinç gibi gıdalar tercih edilmelidir. Bu besinler, kan şekerinin dalgalanmasını engelleyerek daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Yılbaşı sonrası ilk gün

Dr. Yıldız-Öztürk, yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir başlangıç yapmanın da önemli olduğunu belirtiyor. “Önceki gecenin kalorilerini yakmak için açık havada yürüyüş yapmak faydalı olabilir. Gün boyunca 2.5-3 litre su tüketilmeli ve taze meyve-sebzelerle zenginleştirilmiş hafif bir kahvaltı yapılmalıdır" diyor. Ayrıca, ödem atıcı etkisi olan maydanoz ve ananas gibi besinler tüketilerek vücutta biriken toksinlerin atılması sağlanabilir.