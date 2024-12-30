Yılbaşı gecesini turistik bölgelerde geçirmek isteyen tatilciler, Çeşme ve Bodrum’a akın etti. Çeşme’deki oteller yüzde 95 doluluk oranına ulaşırken, Bodrum’da da yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

Çeşme’de yılbaşı coşkusu başladı

Ege Bölgesi’nin gözde tatil beldelerinden Çeşme, yılbaşı öncesi rezervasyonlarda rekor seviyeye ulaştı. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, “Yılbaşı gecesi Çeşme’de doluluk oranı yüzde 95’in altına düşmez” diyerek, ilçenin yeni yıl için tamamen hazır olduğunu belirtti. Özellikle Alaçatı’nın çekim gücünün etkisiyle doluluk oranları hızla arttı.

Bodrum’da yeni yıl için etkinlikler planlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde de oteller yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Otellerdeki özel programlar ve meydanlarda yapılacak konserler ile ilçede yeni yıl coşkusu yaşanacak. Hem Bodrum hem de Çeşme, tatilciler için unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Fiyatlar yılbaşı konseptlerine Göre değişiyor

Çeşme’de otel fiyatları, yılbaşı programına göre değişiklik gösteriyor. 7 bin TL ile 35 bin TL arasında değişen fiyatlar, tatilciler için farklı seçenekler sunuyor. Çeşme'nin ışıklandırmaları ve etkinlikleriyle yılbaşı gecesi unutulmaz bir atmosfer oluşturacak.