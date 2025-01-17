Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 7 Ocak'tan itibaren peş peşe gelen zamların ardından, benzine bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni zamma göre, benzinin litresi büyükşehirlerde 46 lirayı geçecek.

2025 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 81 dolara kadar tırmanırken, bu durum Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

7 Ocak'ta benzine gelen 1 lira 27 kuruşluk artışın ardından, 8 Ocak'ta motorine 98 kuruş, 16 Ocak'ta ise motorine 1 lira 47 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi de benzinin fiyatı yeniden zamlanacak.

91 kuruşluk yeni zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 91 kuruş artacak. Türkiye genelinde en yüksek fiyatlar büyükşehirlerde görülecek.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde benzinin litre fiyatı 46 lirayı aşacak.

Büyükşehirlerde benzin fiyatları

İzmir: 46.19 lira

İstanbul (Avrupa): 45.32 lira

İstanbul (Anadolu): 45.17 lira

Ankara: 45.82 lira

Doğuda fiyatlar daha yüksek

Batman, Ağrı, Diyarbakır ve Hakkâri gibi doğu şehirlerinde ise bu fiyatlar daha da yüksek olacak. Fiyatlar bu bölgelerde 48 lira seviyelerine kadar çıkacak.