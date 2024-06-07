Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Başkent Millet Bahçesi’nde ‘Hepimizin Bir Dünyası Var’ temasıyla kapılarını açan ve 9 Haziran’a kadar sürecek Çevrefest’te yerini aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği sıfır atık projelerini ziyaretçilerle paylaşırken, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde üretilen ürünlerden oluşan paketleri ziyaretçilere dağıttı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gelecekten anladıklarının çocuklarımıza sağlıklı, güvenli ve yeşil bir dünya bırakmak olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda bir yandan yeşil alanlarımızı artırırken, bir yandan da evlatlarımıza daha yaşanabilir bir çevre sunmanın gayreti içindeyiz. Etkin geri dönüşüm faaliyetleriyle hava kirliliğini ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.