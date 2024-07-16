Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, yakındaki ekili arazide büyük hasara neden oldu. Yangın, hızla yayılarak ekin tarlasındaki ürünleri küle döndürdü.

Rüzgar etkisini gösterdi

Yıldırım düşmesiyle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın ikinci kez alevlendi.

Arazinin büyük kısmı zarar gördü

İtfaiye ekipleri, yangının tekrar alevlenmesi üzerine ikinci kez müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler tekrar kontrol altına alındı ve çevredeki ekili arazinin büyük kısmı zarar gördü.