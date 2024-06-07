Akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde, yoğun fırtına ve sağanak yağış sırasında seyir halinde olan bir motosiklete yıldırım isabet etti. Yıldırımın çarpmasıyla alev topuna dönen motosiklet, sürücüsünü yol kenarına savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Üç Şehitler Caddesi kavşağında gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yıldırım çarpmasının ardından bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü, devrilen araçtan savrularak yol kenarına düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sürücü yol kenarına savruldu

Yıldırım düşmesiyle alevler içinde kalan motosikletten düşen sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi

Görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, motosikletin yıldırım çarpmasıyla bir anda alev topuna döndüğü ve sürücünün yere savrulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.