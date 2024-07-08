Yıldırım Belediyesi, devam eden 22 farklı proje kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış veya kent estetiğine uyum sağlamayan 2 bin 600 bağımsız binayı yıkarak, 5 bin 900 güvenli konut ve 700 iş yeri üretiyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin kaderini ve çehresini değiştirecek, kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yıldırım Belediyesi devam eden dönüşüm projeleri kapsamında, ilçede kullanım ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız ve kent estetiğine uyum sağlamayan binalar yıkarak yerine güvenli, modern, sosyal donatı alanları ve geniş ulaşım akslarıyla desteklenmiş yaşam alanları oluşturuyor. İlçenin farklı noktalarında Yıldırım belediyesi ve paydaşları tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ile 2 bin 600 bağımsız bina yıkılarak, yerine 5 bin 900 konut ve 700 iş yerinin yanı sıra ortak kullanım alanları, parklar, sosyal donatı alanları ve yeni ulaşım aksları kazandırılıyor.

Yıldırım’ın en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu ve şehrin zaman kaybedilmeden dönüştürmemesinin elzem olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a hizmete talip olduğumuz günden beri sürekli vurguladığımız, Yıldırım vizyonumuzun merkezine koyduğumuz temel öncelik şehrin dönüşümü. Depreme dayanıksız, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları yetersiz bölgelerimizi vakit kaybetmeden dönüştürmeye çalışıyoruz. Bugün itibarı ile gerek bizim yürüttüğümüz gerekse özel sektör iş birliği halinde devam eden projelerimiz kapsamında 2 bin 600 bağımsız binayı yıktık. 4 bin 400’ünü kendi imkanlarımız, bin 500’ünü paydaşlarımızla birlikte 5 bin 900 güvenli modern konut üretiyoruz. Yine 700 iş yeri kazandırıyoruz. Bu yeni yaşam alanlarını oluştururken, sadece binaları yenilemiyor, buraları sosyal donatı alanları, parklar, yeşil alanlar ve ulaşım ağları ile destekliyoruz. Bu dönemde de binlerce konutu dönüştüreceğiz