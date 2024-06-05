Hayata geçirdiği faaliyetlerle miniklere çevre bilincini aşılayan Yıldırım Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nde Yıldırım’daki çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Cumalıkızık Orman Parkı’nda atölye ve stantların yer aldığı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen organizasyona; Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersan Aytaç, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, İl Milli Eğitim Yardımcısı Yunus Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarıyla başlayan program anaokulu öğrencilerinin sıfır atık defilesi ve dans gösterisi ile devam etti. Alanda sıfır atık ileri dönüşüm atölyesi sergisi, yüz boyama etkinliği, tekstil atıklarından toka ve çanta yapıldı. Minikler, kurulan sıfır atık parkurunda mavi kapaklarla seksek ve geri dönüşüm toplama oyunu ile eğlenerek öğrenirken; çevreci maskot Yıldırım Can ile doyasıya eğlendi. Programa katılan çocuklara çevre müfettişi rozeti verilen etkinlik minik çevre dostlarından ve ailelerinden tam not aldı. Organizasyon kapsamında çocuklara bez çanta ile tohumlu kalem hediye edildi.

Sıfır atık çalışmaları ile Yıldırımlı vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı bir Yıldırım bırakabilmek için tüm hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mavi ve yeşil renklerin daima hâkim olduğu, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek dileğiyle herkesin Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.