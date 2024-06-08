Yıldırım Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ilçedeki kurban satış yerlerinin sineklere karşı ilaçlanması adına başlattığı çalışmaları titizlikle sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı yaklaşırken Yıldırım Belediyesi insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla, ilçedeki kurban satış alanlarında başlattığı ilaçlama çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı kurban satış noktaları, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor.

İnsan ve çevre sağlığına zararsız ilaçlar ile kurban satış yerlerinde karasineklerin çoğalmasına engel olunuyor. Modern araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar ile vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi amaçlanıyor.