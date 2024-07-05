Yıldırım Belediyesi Bursa’da Etkili olan yağışla birlikte ilçe sakinlerinden gelen taleplere anında müdahale etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, dün etkili olan şiddetli yağıştan dolayı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yürüttüğü etkin mücadele ile doğabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

Yağmurun etkili olduğu ilk andan itibaren harekete geçen Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İletişim Merkezi’ne gelen taleplere acil müdahale etti. Bugün de erken saatlerden itibaren Telefirik ve Teferrüç Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilirken ‘Yıldırım Belediyesi Sizin İçin Buradayız Ekibi’ mahalle sakinlerini ziyaret ederek taleplerini dinledi ve notlarını aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehir genelinde etkisini gösteren yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.