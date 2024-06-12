Yıldırım Belediyesi, glüten hassasiyetine dikkat çekmek ve Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla 317 adet glütensiz gıda kolisini, ilçede yaşayan Çölyak hastalarına dağıttı.BURSA (İGFA) - Glüten hassasiyeti olan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını ve bunun toplum tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, gluten proteinine karşı gösterdiği alerjik tepki nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkla mücadele edenler, içinde glüten bulunan buğday, yulaf, arpa ve çavdar gibi tahılları tüketememektedir. Bu hassasiyetin kontrol altında tutulmasının tek yolu ise glütensiz besinlerden oluşan diyet programı uygulamaktır” dedi.

Glütensiz gıdaların normal gıdalara oranla pahalı olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gerek glütensiz gıdaların pahalı olması gerekse de toplumsal farkındalığın henüz tam anlamıyla oluşmaması nedeniyle bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimiz çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Biz de bu hastalığa dikkat çekmek ve toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirmek için çölyak hastaları için bir gıda kolisi hazırladık. Yıl içinde düzenli olarak dağıttığımız glütensiz gıda kolilerini Kurban Bayramı öncesinde hanelerimize ulaştırıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak; çölyak hastalığının farkındayız” diye konuştu.