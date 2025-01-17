Zenit Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Polonyalı futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya’da futbol oynamaya başladığından bu yana ölüm tehditleri aldığını açıkladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sport24'e verdiği röportajda yaşadığı zorlukları ve kariyerine dair önemli detayları paylaştı.

Grzywinska, Zenit'e ilk transfer olduğu dönemde hiçbir sorunla karşılaşmadığını ancak daha sonra durumun tamamen değiştiğini belirtti. “Zenit’e ilk geldiğimde olumlu tepkiler alıyordum. Ancak bir süre sonra hakkımda kötü haberler çıkmaya başladı. Sosyal medyada küfürler ve tehdit mesajları aldım. Bana, ‘Polonya’ya dönme, seni öldürürüz’ yazanlar bile oldu” dedi.

Başarılı futbolcu, bacağına yaptırdığı “Yarın, bugünden daha iyi olacak” yazılı Rusça dövmenin hikayesini de anlattı. Grzywinska, “Bu sözü antrenmanlarda sürekli tekrar ederdik ve takım arasında bir deyim haline geldi. İlk şampiyonluğumuzda bir takım arkadaşımla iddiaya girdim, kazanırsak bu dövmeyi yaptıracağımı söyledim. Şampiyon olduk ve ben de sözümü tuttum” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Zenit’e transfer olan Grzywinska, kulübüyle üç kez Rusya şampiyonluğu yaşadı ve bir de Süper Kupa kazandı. 2024 sezonunda Rusya Ligi’nin en çok gol atan oyuncusu olarak dikkat çeken yıldız, Polonya Milli Takımı formasını 55 kez giydi. Ancak Rusya’ya transferinin ardından milli takıma çağrılmamaya başladı.

Grzywinska, tüm zorluklara rağmen Zenit formasıyla sahada olmaktan vazgeçmeyeceğini ifade ederek, “Futbol benim hayatım. Zorluklara rağmen burada başarılı olmaya devam edeceğim” dedi.

Kaynak: DHA