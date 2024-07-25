Fenerbahçe uzun zamandır beklediği forvetine kavuştu. Sarı lacivertlilerin Youssef En-Nesyri için Sevilla kulübüne 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Dün İstanbul'a gelen En-Nesyri sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Yıllık ne kadar ücret alacak?

Yıldız forvetinde sözleşme şartları belli oldu. Faslı forvet Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli futbolcu 20 gol barajını aşarsa sarı lacivertliler İspanyol ekibine 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Faslı forvetin sözleşmesinde başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.

