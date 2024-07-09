İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, İsviçre merkezli Uluslararası EŞİT ÜCRET Derneği (Equal-Salary Foundation) ve PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak "EŞİT ÜCRET Sertifikası"nı almaya hak kazandı.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla İsviçre merkezli Uluslararası EŞİT ÜCRET Derneği ve PwC tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.

Holdingin gönüllü olarak başvurduğu sertifikasyon süreci kapsamında, çeşitlilik ve kapsayıcılık temelli veriler, ücret politikası, işe alım süreçleri, terfi ve yan hak gibi uygulamaları bilimsel bir metodolojiyle şekilde incelendi.

Sürecin sonunda holding, dünyada işveren markasına değer katan bir belge olarak nitelendirilen sertifikayı almaya layık görüldü.

Sertifikasyon sürecinde veri analizlerinin yanı sıra insan kaynakları uygulamalarına dair kurum içi algıyı ölçmek amacıyla çalışanlarla ve insan kaynakları (İK) ekipleriyle detaylı görüşmeler de gerçekleştirildi.

Sertifika, aynı zamanda holdingin iş ortamında fırsat eşitliğinin tesis edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını da belgeliyor.​​​​​​​

300'den fazla markasıyla 5 kıtada 4 milyar insana ürünlerini ulaştıran holding, gıda ve perakende sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Holdingin değerleri arasında yer alan fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağındaki çalışmalar 2021'de kurulan Yıldız Holding Kadın Platformu çatısı altında kararlılıkla devam ediyor. 2030'a kadar, üst yönetimdeki kadın oranını güçlendirmeyi hedefleyen holdingde fırsat eşitliği temelli dönüşüm sonrası grup şirketlerinde görev alan kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 14'ten yüzde 26'ya yükseldi. Platformun raporuna göre, 2019'da yüzde 37 olan kadın çalışan oranıysa yüzde 46'ya ulaştı. Geçen sene terfi alan kadın çalışan oranı ise yüzde 57 oldu.

- "Eşit ücret yaklaşımı, kuruluşumuzdan itibaren üzerinde durduğumuz bir konu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, tüm faaliyetlerinin merkezinde insana yatırım ve fırsat eşitliği kültürünün yer aldığına dikkati çekerek, değerlerinin arasında yer alan kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkesi çerçevesinde tüm çalışanlarının eşit fırsatlara erişimini desteklediklerini belirtti.

2030'a kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Tütüncü, "Eşit ücret yaklaşımı da Yıldız Holding'de kuruluşumuzdan itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu çabalarımızın uluslararası kuruluşlar tarafından takdir görmesi ve EŞİT ÜCRET Sertifikasını almaya hak kazanmamız bizlere büyük mutluluk yaşattı. Önümüzdeki dönemde de fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz ilham veren uygulamalarla iş dünyasındaki dönüştürücü liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EŞİT ÜCRET Derneği Co-CEO'su Lisa Rubli ise "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda sektöründeki liderliğini de pekiştiriyor. Yıldız Holding, çeşitlilik ve kapsayıcılığı önceliklendirerek hem şeffaf duruşuyla paydaşları nezdinde güven tesis ediyor, hem de başarılı bir işveren markası olarak en iyi yetenekleri bünyesine katmak noktasında önemli bir rekabet avantajı elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.