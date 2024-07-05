Yıldız Holding, kurumsallaşma ve yönetim stratejilerini güçlendirmek adına hukuk ofisinin başına deneyimli bir isim getirdi. Ayşe Dirik, Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer (CLO) olarak atandı.

Ayşe Dirik kimdir?

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde avukat olarak kariyerine başladı. 2003 yılında London School of Economics and Political Science’da yüksek lisansını tamamladı. 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalıştı. 2006-2013 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nda avukat olarak görev aldı. Eczacıbaşı Holding’te Hukuk danışmanı ve başhukuk müşaviri olarak görev yaptı.

Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi

Ayşe Dirik, Şirketin kurumsal yapılandırma süreçlerini yönetecek. Şirket içi süreçlerin verimliliğini artıracak. Türkiye iştiraklerinin hukuk departmanlarını koordine edecek.

Ayşe Dirik'in atanmasıyla ilgili Yıldız Holding, “Yıldız Holding’in kurumsallaşma, yalınlaşma ve yerinden yönetim prensipleri doğrultusunda kurulan Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi’nin çalışmalarına Ayşe Dirik liderlik edecek. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.