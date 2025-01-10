Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Yıldız Kızlar Manisa İl Birinciliği Grup maçlarında büyük bir başarıya imza attı. Takım, Salihli Belediye Spor ile oynadığı zorlu mücadeleyi 3-2’lik skorla kazanarak zaferle ayrıldı.

Zorlu mücadelede Şehzadeler’in parlayan yıldızları

Maç boyunca gösterdikleri üstün performansla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Şehzadeler Belediyesi Yıldız Kızlar Takımı, Salihli Belediye Spor karşısında galibiyetle tamamladıkları karşılaşma ile büyük bir moral kaynağı oldu. Taraftarların coşkusu, maçı izleyen Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak’ı da oldukça mutlu etti. Budak, karşılaşma sonrasında sporcuları ve teknik ekibi tek tek tebrik ederek, gösterdikleri başarıdan ötürü kutladı.

Başkan Durbay’dan takıma övgü: “Başarılarınız bizleri gururlandırdı”

Zaferin ardından bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Yıldız Kızlar Voleybol Takımımızın göstermiş olduğu azim ve başarı bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak sporu ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.