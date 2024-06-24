Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol ŞampiyonasıU23 klasmanında üçüncülük elde ederek Sakarya’ya gurur veren bir başarıyla döndü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası'na katılarak nefes kesen mücadeleye eşlik etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından21-23 Haziranarasında düzenlenen yarışlar,binlerce sporsevertarafından ilgiyle izlendi.

Büyükşehir takımından Emre Yucave Emir Uzun Aksaray Yol Yarışları U23 Erkekler kategorisinde yarışı ikincisırada tamamladı.

İki farkı kategoride mücadele veren Burak Abay ise “büyük erkekler”kategorisinde üçüncü, “zamana karşı yarış-büyük erkekler”kategorisinde ise dördüncü oldu.

Organizasyonda ayrıca Aksaray Yol Yarışları U23 takım klasmanındaEmre Yuca, Furkan Akçam ve Burak Başer de yarışmayı takım halindeüçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Şehre gurur veren bir başarı tablosuyla dönen Büyükşehir,Kayseri’de yapılacakolan Uluslararası Yol Yarışları için geri sayıma başladı.

Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarı sağlayan bisiklet takımını tebrik etti.