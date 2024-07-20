Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli miraslarından biri olarak biliniyor. Ancak, 1909'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesi sonrası, saray yağmalandı ve bu yağma sırasında sadece değerli mücevherler ve altınlar değil, sarayın perdeleri bile çalındı. Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu, bu tarihi olayın ayrıntılarını ve yaşananları gün yüzüne çıkardı.

İttihatçılar tarafından Yıldız Sarayı yağmalandı

27 Nisan 1909 tarihinde Sultan 2. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesinin ardından, Hareket Ordusu ve İttihatçılar tarafından Yıldız Sarayı yağmalandı. Yağma sırasında Sultan’ın 33 yıl boyunca biriktirdiği değerli hediyeler, mücevherler, silah koleksiyonları ve hatta sarayın perdeleri çalındı. Bu çalınan eşyaların büyük bir kısmı yurt dışına kaçırılarak açık artırmalarda satıldı.

Eserlerin Avrupa ve Amerika'ya açık artırma yoluyla satıldığı belirlendi

Ziya Burcuoğlu, yağmalanan eserlerin Avrupa ve Amerika'ya açık artırma yoluyla satıldığını belirtti. Ancak, yıllar içinde devletin çabalarıyla bazı eserler geri dönmeye başladı. Yıldız Sarayı’ndaki kıymetli kütüphane ise, dönemin kütüphane müdürü Sabri Kalkandelen'in cesur müdahalesi sayesinde büyük ölçüde korunabildi.

Şale Köşkü'nün bu dönemi, bölgedeki acı hatıralardan biri olarak tarihe geçti

Yıldız Sarayı’nın bir parçası olan Şale Köşkü, 1926-1927 yılları arasında bir İtalyan firma tarafından kumarhane olarak kullanıldı. Bu dönemde kumarhanede büyük miktarda para kaybeden milletvekilleri, kumarhanenin kapatılması için mücadele etti. Şale Köşkü'nün bu dönemi, bölgedeki acı hatıralardan biri olarak tarihe geçti.

Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden ziyarete açıldı

Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden ziyarete açıldı. Yenilenen sarayın havadan çekilen görüntüleri, geçmişin ihtişamını gözler önüne seriyor.