‘Ben Bir Şarkıyım’ adını verdiği yeni albümüyle aynı adı taşıyan şarkısı ile 12 gündür YouTube Trendler listesinden inmeyen Yıldız Tilbe yaz turnesinin startını önceki akşam Bodrum'daki Antik Tiyatro’da verdi. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını arka arkaya söyleyen Yıldız Tilbe dinleyicisinin bayramını da kutladı.

Yıldız Tilbe önceki akşam KerkiSolfej organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Altın sarısı elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Günler öncesinden tüm biletlerin tükendiği ve sold out geçen konserde muhteşem bir performansa imza atan Yıldız Tilbe, hayranlarının yoğun isteği üzerine 4 Temmuz’da bir kez daha Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak.