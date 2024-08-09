Saat 21:15'te başlayacak bu özel konser, sanatçının enerjik performansını ve unutulmaz şarkılarını sevenleriyle buluşturacak.

Unutulmaz anlar yaşanacak

Kariyeri boyunca sayısız hit şarkıya imza atan Yıldız Tilbe, konserlerinde dinleyicilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. "Delikanlım", "Vazgeçtim", "Yürü Anca Gidersin" gibi herkesin dilinde olan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı, Bornova'daki bu konseriyle de unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan konser, yaz akşamlarının en keyifli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tilbe'nin sahne enerjisi ve samimi tavırları, dinleyicilere müzik dolu bir gece vaat ediyor. Bu konser, hem Yıldız Tilbe hayranları hem de Türk pop müziği tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.