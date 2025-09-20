İstanbul'da verdiği konserle büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahneye çıkmadan önce kendisine hediye edilen bir parfümü fazla sıktı. Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olan Tilbe, kısa süre içinde fenalaştı ve konserine ara vermek zorunda kaldı.

Parfüm kokusu alerjiye neden oldu

Yıldız Tilbe, İstanbul’daki konserinde kendisine hediye edilen bir parfümü üzerine bolca sıktı. Ancak daha önce hiç kullanmadığı bu parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra sahnede yoğun kokudan rahatsız olmaya başlayan Tilbe, fenalaşarak konserine ara vermek zorunda kaldı.

Kokudan rahatsız olduktan sonra sahneye kısa bir ara veren Tilbe, biraz hava alıp kıyafet değiştirerek yeniden sahneye çıktı. Fenalaşan şarkıcı, parfümün kokusunun kendisini rahatsız ettiğini ve kokunun içinde kavun, şeftali ve salatalık karışımı bir şeyler hissettiğini belirtti.

"Parfüm sıktım, bayılıyordum"

Konser sırasında yaşadıklarını samimi bir şekilde anlatan Tilbe, "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim, yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum." diyerek kokudan nasıl etkilendiğini izleyicilerine aktardı.