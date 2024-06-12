Yıldız Tilbe, paylaştığı fotoğrafta başörtülü bir şekilde göründü ve bu paylaşım "Tesettüre mi giriyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Tilbe'nin bu paylaşımı, takipçileri arasında "Tesettüre mi giriyor?" sorusunu akıllara getirdi. Bazı takipçiler Tilbe'nin bu paylaşımını beğenirken, bazı takipçiler ise şaşkınlıklarını dile getirdi.

Yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına " Yıldız Türbe", "Maşallah pek nurlu", "Abla çok güzel olmuşsun" gibi yorumlar yapıldı.

Yıldız Tilbe, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Tilbe daha önce de dini duygularını dile getiren paylaşımlar yapmıştı ve geçtiğimiz yıllarda Umre'ye gitmişti.