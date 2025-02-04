Yıldız Tilbe Yeni Imajı Ile Kameralara Yakalandı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. Kızıl saçları, yeşil ve mavi terlikleriyle şarkıcının renkli ve salaş tarzı meraklı bakışlara neden oldu.

Ünlü şarkıcı, pijama tarzı bir kombin giyen Tilbe, rahat ve sıradışı görünümüyle dikkat çekti. Gündelik yaşamındaki özgün tarzı, sosyal medyada ve magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Yıldız Tilbe, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla da hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.