Dün akşam sahnede 59. yaşını kutlayan Yıldız Tilbe, annesi tarafından istenmediğini ve zor bir çocukluk geçirdiğini anlattı.

"Ne yaptıysa beni düşürememiş"

Yıldız Tilbe, konser esnasında şunları söyledi: "Rahmetli annem altı kız doğurmuş, yedinciye bana hamile kalmış. 'Bu da kız olur' diye beni istememiş. İlaç içmiş, kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış ama ne yaptıysa beni düşürememiş. Sonra en son kızı olarak ben doğmuşum."

"Babam bizi çok seviyordu"

Tilbe, babasının sevgisini ise şu sözlerle dile getirdi: "Babam 'Benim her kızım 10 tane erkek eder. Sizin bir tırnağınıza 10 erkeği değişmem' diyordu hep. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki sonra beni hiçbir sevgi ikna edemedi."