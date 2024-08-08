Yıldız Tilbe, sahnede kendisine eşlik eden müzisyen dostları Can Kahraman ve Hasan Dağlar’a özel bir jest yaptı. 2001 yılında seslendirdiği ve sözleri ile müziği kendisine ait olan “Bendim Yanlış Olan” adlı şarkıyı, iki genç yeteneğin kendi tarzlarında yorumlamasına fırsat verdi. Can Kahraman’ın aranjmanıyla, şarkı adeta yeniden hayat buldu.

Genç Müzisyenler ve Eğitimleri

Can Kahraman, müziğe 7 yaşında başlamış bir yetenek. Pop ve arabesk müzik türlerinde birçok ünlü sanatçıya sahnelerde bağlaması ve diğer enstrümanlarıyla eşlik etti. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, Tan Taşçı ve Ebru Yaşar gibi isimlerle sahne alan Kahraman, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine devam ediyor. Aranjörlük, bestecilik ve söz yazarlığı alanındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Hasan Dağlar ise Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimine devam ederken, klarnet dersleri aldığı önemli isimler arasında Serkan Çağrı, Göksun Çavdar ve Ahmet Kara bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Teorisi bölümüne ikincilikle kabul edilen Dağlar, geçmişte Ajda Pekkan, Halil Sezai, Ferhat Göçer ve Rafet El Roman gibi sanatçılara sahnede eşlik etti. Şu anda aktif olarak Yıldız Tilbe’ye sahne arkasında destek veriyor.