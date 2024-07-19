Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'in küs olduğu yıllardır biliniyordu. Öyle ki, ikili hakkında sosyal medyada da binbir espri yapılmıştır.

2009 yılında bir canlı yayın sırasında yaşanan tartışmanın ardından aralarının açıldığı bilinen ünlü isimler, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki evine yaptığı ziyaretle dostluklarını yeniden tazelediklerini ortaya çıkardı.

İkilinin birbirlerine sarılarak çektikleri fotoğraflar, sosyal medyada da paylaşıldı. İbrahim Tatlıses, Tilbe için "Hoş geldin Yıldız kızım" ifadelerini kullandı.

Bu buluşma, uzun yıllar boyunca sevenlerini üzen küslüğün sona erdiğini ve ikilinin yeniden bir araya gelerek dostluklarını devam ettirmeye karar verdiklerini gösterdi. Her iki sanatçının da bu adımı, sosyal medyada geniş yankı buldu.