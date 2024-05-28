Yıldız Tilbe, başka sanatçılara verdiği şarkıları kendisinin seslendirdiği yeni albümü 'Ben Bir Şarkıyım' ile 4 Haziran'da müzikseverlerle buluşuyor.

Albüm detayları ve şarkılar

30 yıllık kariyeri boyunca aşıkları, üzülenleri ve yalnızları şarkılarıyla kucaklayan Yıldız Tilbe, yeni albümü 'Ben Bir Şarkıyım'ın çıkış tarihini 4 Haziran Salı olarak duyurdu. Bu albümde Tilbe'nin başkalarına verdiği, ancak bu kez kendi yorumuyla seslendirdiği eserler yer alıyor. Albümün ilk üç şarkısı olan ‘Nar Tanem’, ‘Ben Bir Şarkıyım-Söz Müzik Sensin’ ve ‘Yine Sevenler Sevsin’, 4 Haziran'da tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Yıldız Tilbe fanları sosyal medyada coşkulu

Albüm detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte müzik piyasasında hareketlilik başladı ve Yıldız Tilbe hayranları sosyal medyada heyecanlarını paylaşmaya başladılar. 2004 yılında Muazzez Ersoy’a verilen ‘Nar Tanem’, 2005’te Petek Dinçöz’ün seslendirdiği ‘Ben Bir Şarkıyım- Söz Müzik Sensin’ ve 2020’de Öykü Gürman tarafından tekli olarak çıkarılan ‘Yine Sevenler Sevsin’ şarkıları bu kez Yıldız Tilbe’nin kendine has yorumu ile dinleyiciye sunulacak. Şarkıların düzenlemeleri ise Fırat Özbaylar tarafından yapıldı.

‘Nar Tanem’ TikTok'ta fenomen oldu

Yıldız Tilbe’nin ‘Nar Tanem’ şarkısı daha albüm çıkmadan sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkının sözleriyle yapılan paylaşımlar TikTok'ta viral oldu ve kullanıcılar arasında dans, yemek yapma ve slogan olarak kullanma trendi başladı. “Güzel gözlüm nar tanem. Al canım senin olsun. Beni öyle çok sev ki. Herkesin aklı dursun. Bülbül senden öğrensin. Gülü mutlu etmeyi” sözleriyle dikkat çeken şarkı, şimdiden binlerce kez paylaşıldı.

Dev konser 9 Haziran'da

Yıldız Tilbe, 9 Haziran 2024 Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda vereceği büyük konserde 'Ben Bir Şarkıyım' albümünün ilk üç şarkısını canlı olarak seslendirecek. Bu konser, albümün tanıtımı açısından büyük önem taşıyor ve hayranlar tarafından merakla bekleniyor.