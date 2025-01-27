Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Sancaklı’da çocuklara ve gençlere verdiği sözleri yerine getirdi. Mini çim futbol sahası, oyun alanı ve yeşil alan projelerinin startını veren Ünsal, köy halkının sevgi dolu pankartlarıyla karşılandı.

Sancaklı’ya modern sosyal alan geliyor

Mahallelerdeki ihtiyaçları tespit etmek için ilçeyi adım adım gezen Başkan Ünsal, geçtiğimiz aylarda Sancaklı’ya yaptığı ziyarette çocukların futbol sahası ve oyun alanı taleplerini gündeme almıştı. Toplamda 1.100 metrekarelik bir alanda mini çim futbol sahası, oyun parkı ve yeşil alan oluşturulması için gerekli adımlar atıldı. Sahanın çevresindeki beton çalışmaları tamamlanırken, demir aksamlar belediyenin kendi atölyelerinde üretildi. Çalışmalar kısa süre içinde montaj ve peyzaj düzenlemeleriyle tamamlanarak, bölge halkının hizmetine sunulacak.

Köy halkından sevgi dolu karşılama

Başkan Ünsal, geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için yeniden Sancaklı’yı ziyaret etti. Kendisine sevgi dolu pankartlarla teşekkür eden köy sakinleri, Başkan’a çiçek takdim etti. Yıldız Ünsal ziyaret sırasında, “Sancaklı halkına verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz modern spor alanlarını hak ediyor. Bu projeyi en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Ziyaret sırasında konuşan köy sakinleri, Başkan Ünsal’a memnuniyetlerini dile getirdi, “Bizi unutmuyorsunuz, her zaman yanımızdasınız. Çok teşekkür ederiz" diyerek duygularını paylaştı.