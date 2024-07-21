Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Örnekköy'deki Celal Üner Bakım Evini ziyaret etti. Bakım evindeki fiziki şartları inceleyen Ünsal, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için destek sözü verdi.

Başkan Ünsal, bakım evini ziyaretinde Başkan Yardımcısı Volkan Barboros, Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve veteriner hekimlerle birlikte Celal Üner'den bilgi aldı. Ünsal, "Celal Bey çok önemli bir iş yapıyor. Can dostlarımız için büyük özveriyle çalışıyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bakım evini gezdik, şartlarını inceledik ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Belediye olarak yapısal iyileştirmelerde destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Kısırlaştırma çalışmaları başladı

Kısırlaştırma çalışmalarının önemine vurgu yapan Ünsal, "Hem can dostlarımızın sağlığı için hem de popülasyonu kontrol altına alabilmek için kısırlaştırma çalışmalarını önemsiyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak yıllık 7000 kısırlaştırma yapıyoruz ve imkanlarımız el verdiğince bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması konusunda da Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz destek olacak. Ayrıca, hasta olan köpeklerin ayrı bölmelere alınarak bulaşma riskini azaltacak önlemler de alacağız" dedi.

"Yaşam Hakkı Kutsaldır"

Ziyaret sırasında sokak hayvanlarının onurlu ve konforlu bir yaşam sürmesinin önemine dikkat çeken Başkan Ünsal, "Yaşam hakkı kutsaldır. Bu çocukların hayatta kalmasını, onurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Karşıyaka'da elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakım evine yaptığı hizmetlerden dolayı Celal Üner'e teşekkür eden Başkan Ünsal, "Celal Bey, can dostlarımız için büyük bir özveriyle çalışıyor. Onun yaptığı iş çok değerli ve herkesin yapabileceği bir iş değil. Belediye olarak Celal Bey'in çabalarını destekleyecek ve gerekli yapısal iyileştirmeleri gerçekleştireceğiz" dedi.