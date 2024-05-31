Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu tasarıya karşı olduğunu vurgularken, sokak hayvanlarının korunması ve kontrolü için kısırlaştırma seferberliği başlatılması çağrısında bulundu. Ünsal’ın bu çağrısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’den de destek gördü.

Özgener’den Destek Mesajı

Karşıyaka Belediyesi, veterinerlik hizmetleriyle Türkiye’de öne çıkan yerel yönetimlerden biri olarak, Can Dostlar Çalıştayı’nı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayvanseverlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Çalıştayda konuşan Başkan Yıldız Ünsal, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı durduklarını belirterek, “Kentin ticaret hayatına yön veren odalarla, meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapıp kısırlaştırma seferberliği başlatalım ve çözüme yönelik adımlar atalım” dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir’de birçok kurumun ortak çalıştığı projelerin mevcut olduğunu ve sokak hayvanları için de benzer bir birlikteliğin sağlanabileceğini ifade etti.

Çalıştayın ikinci kısmı, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. HAYKONFED Başkan Yardımcısı ve EgeFed Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ersoy, HAYTAP İzmir Temsilcileri Esin Önder ve Meral Örüç, HAYTAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Senem Demirel Acar, Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Basın Sözcüsü Şule Baylan ile köpek eğitmeni Volkan Akdeniz, çalıştayda konuşmacı olarak yer aldı. Tüm konuşmacılar, yasa tasarısına yönelik tepkilerini dile getirirken, sokak hayvanları konusunda yapılması gerekenleri tartıştı.

Farkındalık Eğitimi

Köpek eğitmeni Volkan Akdeniz ve HAYTAP İzmir Temsilcisi Meral Örüç, sokak hayvanları konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yapılması gereken eğitim faaliyetlerini anlattı. Başkan Yıldız Ünsal, bu eğitim faaliyetlerinin iş birliği içinde halka yönelik programlar şeklinde düzenlenmesi teklifinde bulundu. HAYKONFED Başkan Yardımcısı Funda Ersoy ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Basın Sözcüsü Şule Baylan, mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi. Av. Senem Demirel Acar ise ilgili yasalardan kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.