İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Bornova Planları ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Yıldız, Eşki’nin “Bakanlık bize hiçbir şey sormadı” ifadelerini hatırlatarak, çelişkili tutum sergilediğini öne sürdü.

Yıldız’dan peş peşe 10 soru

Hakan Yıldız, yaptığı açıklamada Başkan Eşki’ye şu soruları yöneltti:

Bakanlık size plana yönelik resmi yazı gönderdi mi, göndermedi mi?

Eğer göndermediyse, 2 Ağustos 2024’te neden 4 sayfalık görüş yazısı ile Bakanlığa yanıt verdiniz?

Bornova Belediyesi, birçok planı reddederken bu plana neden net bir "hayır" demedi?

Olumlu görüş bildirilen plana daha sonra neden dava açıldı?

05.03.2025 tarihli itirazınızda sit alanı bütünlüğü vurgusu yaparken, önceki görüşünüzle çelişkiye düşmediniz mi?

Bakanlığın 07.06.2025 tarihli itirazlarınızın bir kısmını kabul ettiğini bildirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uygulama etap sınırlarını belirleyerek aslında plana karşı olmadığınızı göstermediniz mi?

Dava sürecinde bu çelişkili karar belediyenin elini zayıflatmıyor mu?

Mahkeme sürecinde, “Belediye önce olumsuz görüş vermedi, sonra dava açtı” denirse nasıl savunma yapacaksınız?

Bir yılı aşkın süredir süren süreçte neden şimdi açıklama yapmayı tercih ettiniz?

“Üslubunuz sokak ağzını geçmiyor”

Yıldız, açıklamasında Eşki’nin üslubunu da eleştirdi:

“Üslub-u beyan, ayniyle insan. Kullandığınız dil seviyesiz, ölçüsüz, sokak ağzından öteye geçemiyor. Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya’nın eleştirileri son derece yerindeydi.”

“Çözümün tarafıyız”

AK Parti Grup Başkanvekili Yıldız, tartışmaya rağmen İzmir’in sorunlarının çözümünde iş birliğine hazır olduklarını belirtti:

“İnciraltı’nda ve Balçova arsa mağdurlarında olduğu gibi, şehrimize katkı sunacak her konuda Büyükşehir ile koordineli çalışmaya hazırız.”