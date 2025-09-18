İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul’a, Bornova Planlarıyla ilgili yönelttiği sorulara yanıt verilmediğini belirterek tepki gösterdi.

Ak Partili Yıldız’dan CHP’li Özkan’a Sert Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Bornova Planları ile ilgili sorduğu sorulara, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yerine Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul’un cevap vermesine tepki gösterdi. Yıldız, “Plana bakışımızı da net şekilde anlattım, içimiz rahat. Ama bizim sorularımıza siz cevap verecek misiniz, asıl merak ettiğimiz budur,” dedi.

Yıldız’dan açık eleştiri

Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmasında, “Sayın Yağmur Hanım bize cevap vermek durumunda kalmış. Zaten sorduğumuz sorulara Ömer Bey’in cevap verebileceğini beklemiyordum. Ben Sayın Yağmur Hanım’a değer veririm ama görünen o ki o da arada kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yıldız, Yağmur Yurdakul’a, “Bakanlık size görüş sordu. Sizin haberiniz olmamış ama belediyeniz o görüşü yazmış, hem de olumlu nitelikte!” diyerek eleştirilerde bulundu.

Yıldız, Yağmur Yurdakul’a yönelik 10 net soru sordu ve bu sorulara cevap verilmesini talep etti. Yıldız, “Dürüst olun, geçtiğimiz Mart ayındaki meclis konuşmanızda ‘Bakanlık bize hiçbir şey sormadan yaptı’ demediniz mi? Ben söyleyeyim: Bakanlık size görüş sordu. Sizin haberiniz olmamış ama belediyeniz o görüşü yazmış, hem de olumlu nitelikte!” dedi.

Sorularına yanıt bekliyor