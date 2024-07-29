İspanya Milli Takımı ile yaşadığı şampiyonluğun mimarlarından birisi olan ve turnuvanın yıldızı hailne gelen Lamine Yamal gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen İspanyol futbolcu genç yaşında yaptıkları ile en iyiler arasında yer alıp almayacağı tartışılıyordu. Şampiyonaya damga vuran genç yıldızın kupa sevinci yarım kaldı.

Aldatıldığını sosyal medyadan öğrendi

17 yaşındaki yıldız futbolcu, kız arkadaşı Alex Padilla tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Lamine Yamal, canlı yayın esnasında sevgilisini bir başka erkeğin kucağında görünce küplere bindi. Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal mecralarda yayılırken, yıldız futbolcu kız arkadaşını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Seromonide beraberlerdi

EURO 2024’de yaşadığı şampiyonluk ve gösterdiği etkili performans insanları büyülemişti. Kupa seromoni esnasında Lamine Yamal’ın kız arkadaşı Alex Padilla ile çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.