Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo takımından Osman Yıldırım, Avrupa Judo Birliği tarafından ilk kez düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası’nda büyük bir başarıya imza attı. 20-21 Temmuz tarihlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilen organizasyona, 6 ülkeden 156 sporcu katıldı.

Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, 50 kilogramda mücadele eden Osman Yıldırım, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bu başarı, hem Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü hem de Türkiye judo camiası için önemli bir gurur kaynağı oldu.