Yıldızspor 45’Te Altyapı Yapılanması Güçleniyor

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, Manisa'nın en gözde amatör futbol takımlarından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Kulüp, 2024-2025 sezonu için altyapı yapılanmasında önemli adımlar atıyor. Yeni başkan Hüseyin Bezci ve onursal başkan Erhan Yıldız, altyapı antrenörleriyle bir araya gelerek kulübün geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Altyapı antrenörleri ile tanışma toplantısı

Süper Amatör Küme temsilcisi Yıldızspor 45, başkanlık değişimi sonrasında altyapı antrenörleriyle önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıya onursal başkan Erhan Yıldız, yeni kulüp başkanı Hüseyin Bezci, Sportif Direktör Bülent Gökkaya ve Altyapı Sorumlusu Turhan Özkan katıldı. Ayrıca altyapı antrenörleri Soner Seçilmiş, Murat Kuşbaz, Hasan Akçay, Yağız Yıldırım, Erdem Denizli, Hasan Kuyar, Berke Kurt, Erkan Hozanlı ve Seda Taştemur da toplantıda yer aldı.

Erhan Yıldız: "Altyapı ekibimiz ile gurur duyuyorum"

Toplantıda söz alan Erhan Yıldız, altyapı antrenörlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Altyapımızdaki gördüğüm enerji beni çok mutlu etti. Hepiniz pırıl pırıl birbirinizden değerli isimlersiniz. Yıldızspor 45 Futbol Kulübü Manisa’nın gerçek değerleri arasında yer almaktadır. Çocuklarımızın gelişimi ile ilgilenecek ve onları daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Hüseyin Bezci başkanımız altyapı ağırlıklı bir süreç işleyecek ve size çok iyi bir destek verecek. Başarılar diliyorum” dedi.

Hüseyin Bezci: "Bu süreci hep beraber yürütmeliyiz"

Yeni başkan Hüseyin Bezci ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Manisa Yıldız Spor Kulübü, A Takımı dışında altyapısıyla da dikkat çekiyor. Altyapımızdaki çocuklarımızı bilinçli antrenörlerimize emanet ettik. Bu süreci hep beraber yürüteceğiz ve altyapımızdan birçok genç oyuncunun ilgiyi çekeceğini düşünüyorum. Başarıya ulaşmak için tüm şartlarımız mevcut ve bu yıl sonunda Erhan başkanımıza daha iyi bir durumu sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, altyapı yapılanmasını güçlendirmeye yönelik adımlarıyla bölgedeki futbol ekosisteminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Yeni başkan Hüseyin Bezci'nin liderliğinde, kulübün genç yetenekleri desteklemeye yönelik çalışmaları dikkatle takip edilecektir.